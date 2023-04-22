Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция поможет Украине восстановить транспортное сообщение и поддержит "Укрзализныцю"

"Европейская правда"Суббота, 22 апреля 2023, 19:39
Франция поможет Украине восстановить транспортное сообщение и поддержит Укрзализныцю
флаг Франции, фото Pixabay

Украина и Франция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Подписание состоялось во время встречи 22 апреля вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с уполномоченным министром по вопросам транспорта при Министерстве экологической трансформации и развития территорий Франции Клеманом Боном и специальным уполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Реклама:

В ближайших планах – усиление сотрудничества в обеспечении Украины мостами и поддержки "Укрзализныци". Уже есть договоренности о поставках рельсов и обновлении локомотивного парка. 

Кроме этого, стороны прорабатывают участие французских партнеров в восстановлении и поддержке украинской аэронавигации, отметил вице-премьер Кубраков.

Меморандум предусматривает сотрудничество по оценке ущерба и восстановлению украинских транспортных систем, с акцентом на переход к экологической низкоуглеродной мобильности.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, Франция будет оказывать экспертную поддержку и способствовать участию французских компаний в восстановлении Украины.

Сотрудничество будет охватывать сферы железной дороги, общественного городского транспорта, мультимодальных перевозок и логистики, воздушного и морского транспорта, дорожного хозяйства, а также вопросы развития экологически чистой мобильности.

Для реализации совместных проектов, начатых в рамках этого меморандума, будет создан совместный мониторинговый комитет.

Напомним, в конце прошлого года Франция предоставила Украине 3 моста для восстановления автомобильного сообщения.

Темы: Францияпомощь УкраинеУкрзализныця
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Франция
Во Франции запретили в школах мусульманские платья-абая, закрывающие все тело
Париж первым из европейских столиц запретит прокат электросамокатов
На День Независимости Кличко открыл сквер в Париже
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: