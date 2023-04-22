Франция поможет Украине восстановить транспортное сообщение и поддержит "Укрзализныцю"

Украина и Франция подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере транспорта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Подписание состоялось во время встречи 22 апреля вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова с уполномоченным министром по вопросам транспорта при Министерстве экологической трансформации и развития территорий Франции Клеманом Боном и специальным уполномоченным президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

В ближайших планах – усиление сотрудничества в обеспечении Украины мостами и поддержки "Укрзализныци". Уже есть договоренности о поставках рельсов и обновлении локомотивного парка.

Кроме этого, стороны прорабатывают участие французских партнеров в восстановлении и поддержке украинской аэронавигации, отметил вице-премьер Кубраков.

Меморандум предусматривает сотрудничество по оценке ущерба и восстановлению украинских транспортных систем, с акцентом на переход к экологической низкоуглеродной мобильности.

В частности, Франция будет оказывать экспертную поддержку и способствовать участию французских компаний в восстановлении Украины.

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Сотрудничество будет охватывать сферы железной дороги, общественного городского транспорта, мультимодальных перевозок и логистики, воздушного и морского транспорта, дорожного хозяйства, а также вопросы развития экологически чистой мобильности.

Для реализации совместных проектов, начатых в рамках этого меморандума, будет создан совместный мониторинговый комитет.

Напомним, в конце прошлого года Франция предоставила Украине 3 моста для восстановления автомобильного сообщения.