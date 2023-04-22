Росіяни атакували Харків та область, виникла масштабна пожежа

Російські війська у суботу ввечері завдали ударів по Харкову та області.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Дослівно Синєгубов: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".

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Дослівно Терехов: "Харків під обстрілом".

Деталі: Пізніше Терехов додав, що в Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

"Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти", - додав мер.

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У свою чергу, Синєгубов зазначив, що під ударом окупантів було м. Харків та Харківський район.

"Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Голова ОВА повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району.

У Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу.

Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 "прильотів" у місті та області.