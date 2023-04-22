Росіяни атакували Харків та область, виникла масштабна пожежа
Російські війська у суботу ввечері завдали ударів по Харкову та області.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Дослівно Синєгубов: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!".
Дослівно Терехов: "Харків під обстрілом".
Деталі: Пізніше Терехов додав, що в Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
"Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти", - додав мер.
У свою чергу, Синєгубов зазначив, що під ударом окупантів було м. Харків та Харківський район.
"Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.
Голова ОВА повідомив, що одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району.
У Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу.
Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 "прильотів" у місті та області.