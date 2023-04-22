Россияне атаковали Харьков и область, возник масштабный пожар

Российские войска в субботу вечером нанесли удары по Харькову и области.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Дословно Синегубов: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!".

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Дословно Терехов: "Харьков под обстрелом".

Детали: Позже Терехов добавил, что в Новобаварском районе из-за ракетного обстрела возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.

"Также зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом были гражданские объекты", - добавил мэр.

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В свою очередь, Синегубов отметил, что под ударом оккупантов был г. Харьков и Харьковский район.

"Предварительно, враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - написал он.

Председатель ОВА сообщил, что одна из вражеских ракет попала в частный сектор в с. Котляры Харьковского района.

В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели тушат масштабный пожар.

Предварительно, зафиксировано не менее 5 "прилетов" в городе и области.