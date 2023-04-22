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67 населених пунктів Донеччини без води через обстріл – Сили оборони

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 23:19
67 населених пунктів Донеччини без води через обстріл – Сили оборони
Олексій Дмитрашківський, скріншот відео

У суботу російські війська щонайменше 6 разів атакували Вугледар на Донеччині авіаційними бомбами ФАБ-500, а внаслідок пошкодження електропостачання в Карлівці 67 населених пунктів залишилися без водопостачання.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500, є значні руйнування будинків. Уточнюємо ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб. Що стосується Мар’їнки та Авдіївки, ворог продовжує штурмувати даний напрямок.

Сьогодні в результаті штурмових дій було пошкоджено електропостачання в Карлівці, що спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктів. Ворог також продовжує штурмувати Авдіївку. Намагається не лише штурмувати, а й наносити артилерійські удари, застосовує авіацію".

Деталі: За словами Дмитрашківського, в Авдіївці досі лишається близько 1800 цивільних, з яких двоє дітей. Представники влади намагаються переконати людей евакуюватися.

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Теми: Донецька областьвійна
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