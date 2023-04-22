Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

67 населених пунктів Донеччини без води через обстріл – Сили оборони

Катерина ТищенкоСубота, 22 квітня 2023, 23:19
67 населених пунктів Донеччини без води через обстріл – Сили оборони
Олексій Дмитрашківський, скріншот відео

У суботу російські війська щонайменше 6 разів атакували Вугледар на Донеччині авіаційними бомбами ФАБ-500, а внаслідок пошкодження електропостачання в Карлівці 67 населених пунктів залишилися без водопостачання.

Джерело: речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500, є значні руйнування будинків. Уточнюємо ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб. Що стосується Мар’їнки та Авдіївки, ворог продовжує штурмувати даний напрямок.

Реклама:

Сьогодні в результаті штурмових дій було пошкоджено електропостачання в Карлівці, що спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктів. Ворог також продовжує штурмувати Авдіївку. Намагається не лише штурмувати, а й наносити артилерійські удари, застосовує авіацію".

Деталі: За словами Дмитрашківського, в Авдіївці досі лишається близько 1800 цивільних, з яких двоє дітей. Представники влади намагаються переконати людей евакуюватися.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: