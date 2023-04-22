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67 населенных пунктов Донетчины без воды из-за обстрела – Силы обороны

Катерина ТищенкоСуббота, 22 апреля 2023, 23:19
67 населенных пунктов Донетчины без воды из-за обстрела – Силы обороны
Алексей Дмитрашковский, скриншот видео

В субботу российские войска по меньшей мере 6 раз атаковали Угледар в Донецкой области авиационными бомбами ФАБ-500, а в результате повреждения электроснабжения в Карловке 67 населенных пунктов остались без водоснабжения.

Источник: представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона

Прямая речь: "За сегодняшний день враг не менее 6 раз атаковал Угледар авиационными бомбами ФАБ-500, есть значительные разрушения домов. Уточняем ситуацию относительно пострадавших гражданских. Что касается Марьинки и Авдеевки, враг продолжает штурмовать данное направление.

Сегодня в результате штурмовых действий было повреждено электроснабжение в Карловке, что повлекло прекращение водоснабжения в 67 населенных пунктов. Враг также продолжает штурмовать Авдеевку. Пытается не только штурмовать, но и наносить артиллерийские удары, применяет авиацию".

Детали: По словам Дмитрашкивского, в Авдеевке до сих пор остается около 1800 гражданских, из которых двое детей. Представители власти пытаются убедить людей эвакуироваться.

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Темы: Донецкая областьвойна
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