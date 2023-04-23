Міністр оборони Італії виступив за переговори України й РФ за посередництва Китаю

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за те, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів за посередництва Китаю.

Джерело: Крозетто в інтерв’ю газеті "La Stampa", повідомляє Libero Quotidiano, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Крозетто: "[Щодо війни в Україні] Італія рухається двома основними напрямками. Перший – це допомога: ми повинні гарантувати Україні право на самозахист. Але з іншого боку, є постійне і щоденне зобов'язання намагатися побудувати стіл миру. Тому що зараз єдине, що ми можемо спробувати зробити – це не закінчити війну, а зупинити конфронтацію і спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним і не мають нічого спільного…

Я хотів би, щоб Європа відігравала більшу роль у спробах підливати воду у вогонь. Тому що ви чудово вмієте підливати бензин, але немає нікого, хто був би пожежником. Нам потрібні пожежники у світі, де ООН, яка повинна була бути пожежником, втратила можливість бути ним. Тому що Рада безпеки заблокована постійними членами, такими як Росія, Китай, США. Тому для миру нам потрібен інший співрозмовник".

Деталі: Міністр висловив думку, що "Китай повинен бути співрозмовником за столом переговорів".

Разом з тим, радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що "мирне врегулювання" неможливе після 423 днів кривавої війни.

Дослівно Подоляк: "Знову до основ... Коли хтось говорить про "мирне врегулювання", Україна чує тільки "здайтеся, капітулюйте, виконайте ультиматум РФ". Після 423 днів кривавої війни це неможливо. Бо це зумисна війна на знищення, яку веде РФ, а не міфічний "конфлікт". Тут немає простору для "врегулювання"".

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Що передувало: Наприкінці січня цього року міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за збереження каналів діалогу "для російського народу", підкреслюючи, що всіх росіян не слід вважати ворогами.