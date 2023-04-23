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Министр обороны Италии выступил за переговоры Украины и РФ при посредничестве Китая

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 00:06
Министр обороны Италии выступил за переговоры Украины и РФ при посредничестве Китая
Гвидо Крозетто, фото Getty Images

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за то, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров при посредничестве Китая.

Источник: Крозетто в интервью газете "La Stampa", сообщает Libero Quotidiano, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Крозетто: "[Относительно войны в Украине] Италия движется по двум основным направлениям. Первое – это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самозащиту. Но с другой стороны, есть постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол мира. Потому что сейчас единственное, что мы можем попытаться сделать – это не закончить войну, а остановить конфронтацию и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего

Я хотел бы, чтобы Европа играла большую роль в попытках подливать воду в огонь. Потому что вы прекрасно умеете подливать бензин, но нет никого, кто был бы пожарным. Нам нужны пожарные в мире, где ООН, которая должна была быть пожарным, потеряла возможность быть им. Потому что Совет безопасности заблокирован постоянными членами, такими как Россия, Китай, США. Поэтому для мира нам нужен другой собеседник".

Детали: Министр выразил мнение, что "Китай должен быть собеседником за столом переговоров".

Вместе с тем, советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что "мирное урегулирование" невозможно после 423 дней кровавой войны.

Дословно Подоляк: "Опять к основам... Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум РФ". После 423 дней кровавой войны это невозможно. Потому что это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический "конфликт". Здесь нет пространства для "урегулирования"".

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Что предшествовало: В конце января этого года министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за сохранение каналов диалога "для российского народа", подчеркивая, что всех россиян не следует считать врагами.

Темы: ИталияпереговорыКитайРосcия
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