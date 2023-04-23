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Сумщина: росіяни впродовж доби обстріляли 5 громад

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 00:16
Сумщина: росіяни впродовж доби обстріляли 5 громад
Вибух. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 22 квітня російські окупанти здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 64 "прильоти" з мінометів та артилерії.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По околиці одного із сіл Есманської громади росіяни двічі били з артилерії, було 9 "прильотів".

По території Білопільської громади ворог бив з мінометів (32 "прильоти") і артилерії (1 "приліт").

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (САУ), було 4 "прильоти".

У Миропільській громаді був обстріл з мінометів, зафіксовано 4 "прильоти".

По території Новослобідської громади ворог здійснив артобстріл (10 "прильотів") та мінометний обстріл (4 "прильоти").

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Теми: Сумська областьобстріл
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