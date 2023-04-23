Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: росіяни впродовж доби обстріляли 5 громад

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 00:16
Сумщина: росіяни впродовж доби обстріляли 5 громад
Вибух. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Протягом 22 квітня російські окупанти здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 64 "прильоти" з мінометів та артилерії.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По околиці одного із сіл Есманської громади росіяни двічі били з артилерії, було 9 "прильотів".

Реклама:

По території Білопільської громади ворог бив з мінометів (32 "прильоти") і артилерії (1 "приліт").

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (САУ), було 4 "прильоти".

У Миропільській громаді був обстріл з мінометів, зафіксовано 4 "прильоти".

ВІДЕО ДНЯ

По території Новослобідської громади ворог здійснив артобстріл (10 "прильотів") та мінометний обстріл (4 "прильоти").

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
"Чим більше Росія відступить – тим слабшою вона буде" – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
19:14
Зеленський: Загибель людей у Секторі Гази і в Україні – це різні речі
19:13
Зеленський пояснив, чому не може позбутись своєї команди
Усі новини...
Реклама: