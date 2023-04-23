Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: россияне в течение суток обстреляли 5 громад

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 00:16
Сумщина: россияне в течение суток обстреляли 5 громад
Взрыв. Иллюстративное фото из открытых источников

В течение 22 апреля российские оккупанты совершили обстрелы 5 пограничных громад Сумской области, зафиксировано 64 "прилета" из минометов и артиллерии.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По окраине одного из сел Эсманской громады россияне дважды били из артиллерии, было 9 "прилетов".

Реклама:

По территории Белопольской громады враг бил из минометов (32 "прилета") и артиллерии (1 "прилет").

По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (САУ), было 4 "прилета".

В Миропольской громаде был обстрел из минометов, зафиксировано 4 "прилета".

ВИДЕО ДНЯ

По территории Новослободской громады враг совершил артобстрел (10 "прилетов") и минометный обстрел (4 "прилета").

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: