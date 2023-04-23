Сумщина: россияне в течение суток обстреляли 5 громад

В течение 22 апреля российские оккупанты совершили обстрелы 5 пограничных громад Сумской области, зафиксировано 64 "прилета" из минометов и артиллерии.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По окраине одного из сел Эсманской громады россияне дважды били из артиллерии, было 9 "прилетов".

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По территории Белопольской громады враг бил из минометов (32 "прилета") и артиллерии (1 "прилет").

По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (САУ), было 4 "прилета".

В Миропольской громаде был обстрел из минометов, зафиксировано 4 "прилета".

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По территории Новослободской громады враг совершил артобстрел (10 "прилетов") и минометный обстрел (4 "прилета").