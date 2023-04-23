Сумщина: россияне в течение суток обстреляли 5 громад
Воскресенье, 23 апреля 2023, 00:16
В течение 22 апреля российские оккупанты совершили обстрелы 5 пограничных громад Сумской области, зафиксировано 64 "прилета" из минометов и артиллерии.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По окраине одного из сел Эсманской громады россияне дважды били из артиллерии, было 9 "прилетов".
По территории Белопольской громады враг бил из минометов (32 "прилета") и артиллерии (1 "прилет").
По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (САУ), было 4 "прилета".
В Миропольской громаде был обстрел из минометов, зафиксировано 4 "прилета".
По территории Новослободской громады враг совершил артобстрел (10 "прилетов") и минометный обстрел (4 "прилета").
ВИДЕО ДНЯ