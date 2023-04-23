Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія прискорить розробку підводних дронів для захисту від Китаю – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 03:05
Японія прискорить розробку підводних дронів для захисту від Китаю – ЗМІ
Японський підводний апарат. Фото Kyodo

Японія має намір прискорити розробку та виробництво безпілотних підводних дронів для зміцнення безпеки на морі у зв'язку з посиленням військової активності Китаю.

Джерело: Kyodo з посиланням на проєкт нової урядової стратегії океанічної політики Японії

Деталі: У новій стратегії японського уряду йдеться про те, що посилення Китаю швидко змінило військовий баланс в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, пише видання.

У проєкті наголошується, що з метою посилення безпеки на морі Японія прискорить розробку та виробництво безпілотних підводних апаратів, призначених для ведення спостереження і розвідки.

Відносини між Японією та Китаєм часто були напруженими через контрольовані Токіо острови Сенкаку, на які Пекін претендує і називає їх Дяоюйдао, зазначає Kyodo.

У новій стратегії також пропонується бідній на ресурси Японії вжити заходи для розширення використання енергії океану, зокрема енергії вітру.

Очікується, що уряд затвердить документ вже цього місяця.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Японія і Південна Корея вперше за 5 років провели переговори і домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Теми: ЯпоніяКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Японія
Японія першою покриє воєнні ризики при інвестиціях в Україну
Японія і Південна Корея посилюють співпрацю у сфері безпеки тлі загроз КНДР
Південна Корея, США і Японія розгорнули у Східному морі військові навчання
Останні новини
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
14:39
"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони
14:38
Скидали відходи у річку: в Україні працівників підприємства вперше судитимуть за екоцид
14:30
Штучний інтелект в "Дії": Мінцифри спілкується з OpenAI
Усі новини...
Реклама: