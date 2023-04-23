Японія прискорить розробку підводних дронів для захисту від Китаю – ЗМІ

Японія має намір прискорити розробку та виробництво безпілотних підводних дронів для зміцнення безпеки на морі у зв'язку з посиленням військової активності Китаю.

Джерело: Kyodo з посиланням на проєкт нової урядової стратегії океанічної політики Японії

Деталі: У новій стратегії японського уряду йдеться про те, що посилення Китаю швидко змінило військовий баланс в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, пише видання.

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У проєкті наголошується, що з метою посилення безпеки на морі Японія прискорить розробку та виробництво безпілотних підводних апаратів, призначених для ведення спостереження і розвідки.

Відносини між Японією та Китаєм часто були напруженими через контрольовані Токіо острови Сенкаку, на які Пекін претендує і називає їх Дяоюйдао, зазначає Kyodo.

У новій стратегії також пропонується бідній на ресурси Японії вжити заходи для розширення використання енергії океану, зокрема енергії вітру.

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Очікується, що уряд затвердить документ вже цього місяця.

Нагадаємо: Японія і Південна Корея вперше за 5 років провели переговори і домовилися посилити співпрацю у сфері безпеки на тлі ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї.