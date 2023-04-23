Япония ускорит разработку подводных дронов для защиты от Китая – СМИ

Япония намерена ускорить разработку и производство беспилотных подводных дронов для укрепления безопасности на море в связи с усилением военной активности Китая.

Источник: Kyodo со ссылкой на проект новой правительственной стратегии океанической политики Японии

Детали: В новой стратегии японского правительства говорится о том, что усиление Китая быстро изменило военный баланс в Индийско-Тихоокеанском регионе, пишет издание.

В проекте отмечается, что с целью усиления безопасности на море Япония ускорит разработку и производство беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для ведения наблюдения и разведки.

Отношения между Японией и Китаем часто были напряженными из-за контролируемых Токио островов Сенкаку, на которые Пекин претендует и называет их Дяоюйдао, отмечает Kyodo.

В новой стратегии также предлагается бедной на ресурсы Японии принять меры для расширения использования энергии океана, в частности энергии ветра.

Ожидается, что правительство утвердит документ уже в этом месяце.

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Напомним: Япония и Южная Корея впервые за 5 лет провели переговоры и договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи.