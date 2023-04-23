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Країни Балтії відповіли дипломату КНР, який засумнівався в суверенітеті пострадянських держав

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 04:22
Країни Балтії відповіли дипломату КНР, який засумнівався в суверенітеті пострадянських держав
ФОТО AUTOPARUS.BY

Глави МЗС Латвії, Литви та Естонії відреагували на слова посла Китаю у Франції Лу Шайе, який засумнівався в суверенітеті колишніх радянських республік та заявив, що "Крим спочатку належав Росії".

Джерело: Delfi

Деталі: Телеінтерв'ю посла Китаю у Франції Лу Шайе швейцарському журналісту Даріусу Рошебіну викликало широкий резонанс. Зокрема, посол заявив, що статус пострадянських країн у міжнародному праві незрозумілий, чим поставив під сумнів їхній суверенітет, пише видання.

Відповідаючи на запитання про те, чи є Крим частиною України, Лу Шайе сказав, що все залежить від того, як дивитися на це питання. "Перш за все... Крим спочатку належав Росії, чи не так? А потім Хрущов, у радянські часи, передав Крим Україні", – сказала Шайе.

Журналіст заперечив, що за міжнародним правом Крим є частиною України.

Шайе відповів йому, що за міжнародним правом колишні республіки Радянського Союзу не мають жодного статусу. "У міжнародному праві колишні радянські держави навіть не мають статусу... як би це сказати... фактичного статусу в міжнародному праві, тому що немає міжнародного договору, який би матеріалізував їхній суверенітет", – заявив посол Китаю.

На висловлювання китайського дипломата відреагували у МЗС Латвії. У понеділок в міністерство для пояснень викликали уповноваженого повіреного у справах посольства КНР у Ризі.

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"Беручи до уваги неприйнятні заяви посла Китаю у Франції про міжнародне право і національний суверенітет, Міністерство закордонних справ Латвії вимагає пояснень", – написав глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевич у Twitter.

Ринкевич зазначив, що цей крок узгоджений з Литвою та Естонією.

За словами глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, заява китайського дипломата пояснює, чому Пекін не може бути посередником у переговорах щодо встановлення миру в Україні.

"Якщо комусь все ще цікаво, чому країни Балтії не довіряють Китаю як "посередникові в досягненні миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим є російським, а кордони між нашими країнами не мають жодних правових підстав", – наголосив він.

"Протягом багатьох років Захід говорив, що економічне співробітництво переконає диктаторів підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах. Але все, що ми робили, це годували їхню економіку, дозволяючи їм порушувати всі правила. Китай робить ставку на те, що ми повторимо цю помилку. Настав час спробувати щось інше", – написав Ландсбергіс у Twitter.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також засудив слова посла Китаю, повідомляє Postimees.

"Заяви китайського дипломата незрозумілі. Ми засуджуємо подібні коментарі в бік незалежної і суверенної країни", - зазначив глава естонського МЗС.

"Міністерство закордонних справ Естонії планує викликати представника КНР в Естонії, і, якщо буде потрібно, проінформувати його про нашу історію. Наша мета – дати зрозуміти, що подібні погляди неприйнятні і що Естонія – суверенна держава", – сказав Цахкна.

Нагадаємо: Посол України у Франції Вадим Омельченко дорікнув дипломату Китаю у Франції, для якого "не все просто" зі статусом України і Криму. 

Теми: КитайКримБалтіяРосія
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