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Страны Балтии ответили дипломату КНР, который усомнился в суверенитете постсоветских государств

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 04:22
Страны Балтии ответили дипломату КНР, который усомнился в суверенитете постсоветских государств
ФОТО AUTOPARUS.BY

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии отреагировали на слова посла Китая во Франции Лу Шайе, который усомнился в суверенитете бывших советских республик и заявил, что "Крым изначально принадлежал России".

Источник: Delfi

Детали: Телеинтервью посла Китая во Франции Лу Шайе швейцарскому журналисту Дариусу Рошебину вызвало широкий резонанс. В частности, посол заявил, что статус постсоветских стран в международном праве непонятен, чем поставил под сомнение их суверенитет, пишет издание.

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Отвечая на вопрос о том, является ли Крым частью Украины, Лу Шайе сказал, что все зависит от того, как смотреть на этот вопрос. "Прежде всего... Крым изначально принадлежал России, не так ли? А потом Хрущев, в советские времена, передал Крым Украине", – сказала Шайе.

Журналист возразил, что по международному праву Крым является частью Украины.

Шайе ответил ему, что по международному праву бывшие республики Советского Союза не имеют никакого статуса. "В международном праве бывшие советские государства даже не имеют статуса... как бы это сказать... фактического статуса в международном праве, потому что нет международного договора, который бы материализовал их суверенитет", – заявил посол Китая.

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На высказывания китайского дипломата отреагировали в МИД Латвии. В понедельник в министерство для объяснений вызвали уполномоченного поверенного в делах посольства КНР в Риге.

"Принимая во внимание неприемлемые заявления посла Китая во Франции о международном праве и национальном суверенитете, Министерство иностранных дел Латвии требует объяснений", – написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в Twitter.

Ринкевич отметил, что этот шаг согласован с Литвой и Эстонией.

По словам главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление китайского дипломата объясняет, почему Пекин не может быть посредником в переговорах по установлению мира в Украине.

"Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – подчеркнул он.

"В течение многих лет Запад говорил, что экономическое сотрудничество убедит диктаторов поддержать международный порядок, основанный на правилах. Но все, что мы делали, это кормили их экономику, позволяя им нарушать все правила. Китай делает ставку на то, что мы повторим эту ошибку. Пришло время попробовать что-то другое", – написал Ландсбергис в Twitter.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также осудил слова посла Китая, сообщает Postimees.

"Заявления китайского дипломата непонятны. Мы осуждаем подобные комментарии в сторону независимой и суверенной страны", – отметил глава эстонского МИД.

"Министерство иностранных дел Эстонии планирует вызвать представителя КНР в Эстонии, и, если потребуется, проинформировать его о нашей истории. Наша цель – дать понять, что подобные взгляды неприемлемы и что Эстония – суверенное государство", – сказал Цахкна.

Напомним: Посол Украины во Франции Вадим Омельченко упрекнул дипломата Китая во Франции, для которого "не все просто" со статусом Украины и Крыма.

Темы: КитайКрымБалтияРосcия
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