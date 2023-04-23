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Сили оборони відбили майже 60 ворожих атак – Генштаб

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 07:02
Сили оборони відбили майже 60 ворожих атак – Генштаб
Боєць ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 22 квітня Сили оборони України відбили 58 атак противника на 3 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "РФ протягом минулої доби завдала 8 ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

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На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Ворог обстріляв Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних – "Орлан-10" і "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет").

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 2 важливих військових об’єкти противника.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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