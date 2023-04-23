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Силы обороны отбили почти 60 вражеских атак – Генштаб

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 07:02
Силы обороны отбили почти 60 вражеских атак – Генштаб
Боец ВСУ. Фото из Facebook Генштаба

В течение 22 апреля Силы обороны Украины отбили 58 атак противника на 3 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и осуществила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено 58 атак противника. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар по Орликовке и совершил обстрелы населенных пунктов Карповичи и Хотиевка Черниговской области; Уланово, Бруски, Стукаловка, Волфино, Кореневка и Юнаковка Сумской области, а также Тимофеевка на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новомлинск, Западное, Масютовка, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут. Вблизи населенных пунктов Григорьевка, Хромовое и Ивановское противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново Донецкой области, успеха не имел. Враг обстрелял Новокалиново, Степное, Авдеевку, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг обстрелял Угледар, Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву и Великую Новоселку в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Саблуковка, Берислав, Казацкое, Токаревка, Ингулец, Инженерное, Антоновка, Белозерка, Береговое, Кизомыс на Херсонщине и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский вертолет Ми-24 и 4 БпЛА противника (2 разведывательных – "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 2 важных военных объекта противника.

Темы: Вооруженные силыГенштабвойна
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