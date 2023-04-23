G7 закликала продовжити і розширити "зернову угоду"
Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.
Джерело: Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн-членів G7
Дослівно: "Ми (міністри країн G7 – ред.) рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи.
Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської "мілітаризації" продовольства".
Деталі: Міністри сільського господарства країн "Великої сімки" узгодили спільне комюніке під час дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі.
У документі також наголошується, що члени G7 готові підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.
Що цьому передувало:
- Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.
- Представники України та Туреччини у ході зустрічі дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів.