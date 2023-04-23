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G7 закликала продовжити і розширити "зернову угоду"

"Українська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 07:42
G7 закликала продовжити і розширити зернову угоду
БАРЖА З УКРАЇНСЬКИМ ЗЕРНОМ, GETTY IMAGES

Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної імплементації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Джерело: Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн-членів G7

Дослівно: "Ми (міністри країн G7 – ред.) рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи.

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Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської "мілітаризації" продовольства".

Деталі: Міністри сільського господарства країн "Великої сімки" узгодили спільне комюніке під час дводенної зустрічі в японському місті Міядзакі.

У документі також наголошується, що члени G7 готові підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель та реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

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Що цьому передувало:

  • Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.
  • Представники України та Туреччини у ході зустрічі дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів.

Теми: зерноG7Чорне море
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