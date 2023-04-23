G7 призвала продлить и расширить "зерновую сделку"

Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем.

Источник: Reuters со ссылкой на коммюнике министров сельского хозяйства стран-членов G7

Дословно: "Мы (министры стран G7 – ред.) решительно поддерживаем продолжение, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы.

Реклама:

Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия".

Детали: Министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" согласовали совместное коммюнике во время двухдневной встречи в японском городе Миядзаки.

В документе также отмечается, что члены G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в частности путем предоставления экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: