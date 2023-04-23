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G7 призвала продлить и расширить "зерновую сделку"

"Украинская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 07:42
G7 призвала продлить и расширить зерновую сделку
БАРЖА С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ, GETTY IMAGES

Страны "Большой семерки" призвали к продлению, полной имплементации и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем.

Источник: Reuters со ссылкой на коммюнике министров сельского хозяйства стран-членов G7

Дословно: "Мы (министры стран G7 – ред.) решительно поддерживаем продолжение, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы.

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Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия".

Детали: Министры сельского хозяйства стран "Большой семерки" согласовали совместное коммюнике во время двухдневной встречи в японском городе Миядзаки.

В документе также отмечается, что члены G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в частности путем предоставления экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.

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Что этому предшествовало:

  • Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.
  • Представители Украины и Турции в ходе встречи пришли к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, заходящих в украинские порты.

Темы: зерноG7Черное море
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