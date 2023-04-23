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В Україні ліквідовані ще 700 російських вояк

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 08:31
В Україні ліквідовані ще 700 російських вояк
getty images

Ще 690 російських окупантів знищені українськими захисниками за 22 квітня.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 186420 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3675 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
  • артилерійських систем – 2837 (+5) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 339 (+2).

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні сили
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