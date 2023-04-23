В Україні ліквідовані ще 700 російських вояк
Неділя, 23 квітня 2023, 08:31
Ще 690 російських окупантів знищені українськими захисниками за 22 квітня.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 186420 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3675 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7131 (+1) од,
- артилерійських систем – 2837 (+5) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 339 (+2).
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ