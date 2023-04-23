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В Украине ликвидированы еще 700 российских вояк

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 08:31
В Украине ликвидированы еще 700 российских вояк
getty images

Еще 690 российских оккупантов уничтожены украинскими защитниками за 22 апреля.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 186420 (+690) человек ликвидировано,
  • танков - 3675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
  • специальная техника - 339 (+2).

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силы
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