В Украине ликвидированы еще 700 российских вояк
Воскресенье, 23 апреля 2023, 08:31
Еще 690 российских оккупантов уничтожены украинскими защитниками за 22 апреля.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 186420 (+690) человек ликвидировано,
- танков - 3675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 2837 (+5) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 (+4),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед,
- специальная техника - 339 (+2).
Данные уточняются.