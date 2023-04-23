Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом, є руйнування на фабриці

наслідки обстрілу харкова та району в ніч на 23 квітня, фото ова

Одна з російських ракет вночі на 23 квітня розірвалася над територією овочевої фабрики у Харкові, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківській області.

У Харкові одна з ракет влучила в землю.

Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи".

Деталі: За даними ОВА, також вночі обстріляне село Котляри Харківського району: зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі.