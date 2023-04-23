Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом, є руйнування на фабриці

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 08:53
Російська ракета розірвалася у повітрі над Харковом, є руйнування на фабриці
наслідки обстрілу харкова та району в ніч на 23 квітня, фото ова

Одна з російських ракет вночі на 23 квітня розірвалася над територією овочевої фабрики у Харкові, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківській області.

У Харкові одна з ракет влучила в землю.

Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи".

Деталі: За даними ОВА, також вночі обстріляне село Котляри Харківського району: зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі.

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
Харків
Росіяни атакували Харків та область, виникла масштабна пожежа
75-річний волонтер з Японії відкрив у Харкові безкоштовне кафе
Мер Харкова виграв суд за використання російської в соцмережах: омбудсман оскаржить
Останні новини
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
14:39
"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони
14:38
Скидали відходи у річку: в Україні працівників підприємства вперше судитимуть за екоцид
14:30
Штучний інтелект в "Дії": Мінцифри спілкується з OpenAI
Усі новини...
Реклама: