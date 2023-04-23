Российская ракета разорвалась в воздухе над Харьковом, есть разрушения на фабрике
Воскресенье, 23 апреля 2023, 08:53
Одна из российских ракет ночью на 23 апреля разорвалась над территорией овощной фабрики в Харькове, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Источник: Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: Этой ночью враг нанес ракетные удары по Харькову и Харьковской области.
В Харькове одна из ракет попала в землю.
Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха".
Детали: По данным ОВА, также ночью обстреляно село Котляры Харьковского района: разрушены 2 частных дома, повреждены 10 домов, 1 гараж и 4 автомобиля.
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