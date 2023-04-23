Российская ракета разорвалась в воздухе над Харьковом, есть разрушения на фабрике

последствия обстрела харькова и района в ночь на 23 апреля, фото ова

Одна из российских ракет ночью на 23 апреля разорвалась над территорией овощной фабрики в Харькове, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: Этой ночью враг нанес ракетные удары по Харькову и Харьковской области.

В Харькове одна из ракет попала в землю.

Еще одна ракета, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха".

Детали: По данным ОВА, также ночью обстреляно село Котляры Харьковского района: разрушены 2 частных дома, повреждены 10 домов, 1 гараж и 4 автомобиля.