Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
Неділя, 23 квітня 2023, 09:50
Влада повідомила про російський обстріл Слов’янська в ніч на 23 квітня, людей просять утриматися від відвідування кладовищ.
Джерело: очільник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook
Пряма мова Ляха: "Вночі місто знову було обстріляне.
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С-300. мікрорайон Лісний, район кар'єру. Пошкоджено декілька приватних будинків".
Деталі: Уточнюється, що жертв немає.
Влада просить у великодні дні утриматися від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.
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