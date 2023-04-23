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Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 09:50
Окупанти вночі обстріляли з С-300 Слов’янськ
обстріл слов'янська, фото ВА

Влада повідомила про російський обстріл Слов’янська в ніч на 23 квітня, людей просять утриматися від відвідування кладовищ.

Джерело: очільник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook

Пряма мова Ляха: "Вночі місто знову було обстріляне.

С-300. мікрорайон Лісний, район кар'єру. Пошкоджено декілька приватних будинків".

Деталі: Уточнюється, що жертв немає.

Влада просить у великодні дні утриматися від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.

Теми: Слов'янськобстрілвійна
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