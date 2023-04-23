Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 09:50
Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск
обстрел славянска, фото ВА

Власти сообщили о российском обстреле Славянска в ночь на 23 апреля, людей просят воздержаться от посещения кладбищ.

Источник: глава Славянской военной администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Ночью город снова был обстрелян.

Реклама:

С-300. микрорайон Лесной, район карьера. Повреждены несколько частных домов".

Детали: Уточняется, что жертв нет.

Власти просят в пасхальные дни воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Славянскобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Славянск
Две жительницы Донетчины сливали россиянам данные о позициях в Бахмуте и Славянске
Российские С-300 попали в два завода в Донецкой области
Россияне ударили по Славянску ракетами и "Шахедами"
Последние новости
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
Все новости...
Реклама: