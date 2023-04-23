Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск

Власти сообщили о российском обстреле Славянска в ночь на 23 апреля, людей просят воздержаться от посещения кладбищ.

Источник: глава Славянской военной администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Ночью город снова был обстрелян.

С-300. микрорайон Лесной, район карьера. Повреждены несколько частных домов".

Детали: Уточняется, что жертв нет.

Власти просят в пасхальные дни воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.