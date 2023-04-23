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Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 09:50
Оккупанты ночью обстреляли из С-300 Славянск
обстрел славянска, фото ВА

Власти сообщили о российском обстреле Славянска в ночь на 23 апреля, людей просят воздержаться от посещения кладбищ.

Источник: глава Славянской военной администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь Ляха: "Ночью город снова был обстрелян.

С-300. микрорайон Лесной, район карьера. Повреждены несколько частных домов".

Детали: Уточняется, что жертв нет.

Власти просят в пасхальные дни воздержаться от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.

Темы: Славянскобстрелвойна
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