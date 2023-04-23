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Росіяни можуть найближчим часом почати штурм Вугледара – Дмитрашківський

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 14:43
Росіяни можуть найближчим часом почати штурм Вугледара – Дмитрашківський
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Росія найближчим часом розпочне штурмові дії в районі Вугледара, вважає керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

Джерело: Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Деталі: Він повідомив, що в суботу, 22 квітня, окупанти шість разів атакували Вугледар з авіації.

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Пряма мова Дмитрашківського: "Ворог дотримується тактики випаленої землі.

Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону.

Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть "розбирають будинки" поверх за поверхом, і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі".

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Теми: Донецька областьвійнаокупаціяРосія
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