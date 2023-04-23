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Россияне могут в ближайшее время начать штурмовать Угледар – Дмитрашковский

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 14:43
Россияне могут в ближайшее время начать штурмовать Угледар – Дмитрашковский
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Россия в ближайшее время начнет штурмовые действия в районе Угледара, считает руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Источник: Дмитрашковский в эфире телемарафона

Детали: Он сообщил, что в субботу, 22 апреля, оккупанты шесть раз атаковали Угледар с авиации.

Прямая речь Дмитрашковского: "Враг придерживается тактики выжженной земли.

Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности где-либо держать оборону.

Уничтожаются дома, военным сленгом говорят "разбирают дома" этаж за этажом, и это происходит как в Бахмуте, так и на Угледаре".

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Темы: Донецкая областьвойнаоккупацияРосcия
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