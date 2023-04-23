Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр оборони Естонії: До початку українського контрнаступу може минути місяць

"Європейська правда"Неділя, 23 квітня 2023, 15:17

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур стверджує, що найбільшою перешкодою для початку українського контрнаступу залишається дощова погода, і до початку активних бойових дій мине не менше місяця.

Про це Певкур сказав в інтерв'ю ERR після наради Групи підтримки України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо послухати думки, [які звучали на базі] Рамштайн, то може пройти ще місяць, перш ніж ми зможемо говорити про реальний контрнаступ. Якщо погода зміниться, це може статися і раніше. Якщо ні, то мине місяць, можливо, два", – сказав Певкур.

За його словами, перешкодою наразі є не відсутність, наприклад, танків Abrams, а погодні умови в Україні.

"Танки Abrams не є визначальними у весняному наступі. Коаліція [країн, що надали Україні танки] Leopard була сильною, і досить багато техніки вже перекинуто в Україну, і досить багато її перебуває на шляху туди. Найбільшою перешкодою для контрнаступу, який, імовірно, відбудеться, є погода. Погода досить дощова, і це ускладнює пересування важкої техніки. Українці скоріше чекають поліпшення погоди, щоб приступити до більш масштабного звільнення територій", – сказав Певкур.

Він додав, що на зустрічі в Німеччині також обговорювали питання навчання українців у західних країнах.

"Ми також зосередилися на тому, яким було навчання тих дев'яти бригад, які сформували союзники; на тому, яке оснащення дев'яти бригад, які частково прибули в Україну, а частково прибувають. Західні союзники на досить високому рівні навчили Україну, як провести контрнаступ. Інформація та координація під американським керівництвом були досить вражаючими. І ми подивилися, які потреби можуть виникнути, коли почнеться українська контратака", – сказав глава естонського військового відомства.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Певкура, крім протиповітряної оборони, українці відчувають велику потребу в боєприпасах. Є також специфічні потреби, зокрема важкі вантажівки і причепи для них. Питання про надання Україні винищувачів західного типу також розглядається.

"У союзників є дуже точне уявлення про те, що потрібно українцям", – сказав Певкур.

Нагадаємо, заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року. 

Теми: контрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоКитай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ

фотоЗеленський призначив посла в Китаї

фото, відеоНа Кіпрі загорівся російський культурний центр: хтось кинув коктейль Молотова

фотоПрезидент Італії висловився за якнайшвидший вступ України до ЄС

Зеленський поговорив із Сі Цзіньпіном

Рис по 26 грн за кг: ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше, ніж Міноборони

Усі новини...
контрнаступ
Гуменюк про інформацію щодо висадки ЗСУ на лівому березі: Наберіться терпіння
Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українські війська звільнять ще більше територій
Британська розвідка: Пропаганда РФ перебільшує вплив погоди на очікуваний контрнаступ України
Останні новини
16:49
У Парижі привітали розмову Зеленського і лідера Китаю, про яку просив Макрон
16:43
"Укренерго" перевірять через зупинку експорту електроенергії до Словаччини: збитки сягають до 20 млн на добу
16:36
В університеті Богомольця не мають даних про медосвіту "психотерапевта" Спартака Субботи
16:30
оновлено, фотоКитай відправить з візитом в Україну дипломата, який був послом в РФ
16:12
Україна виміняла у Росії ще 44 полонених, серед них 2 цивільних
16:07
Італійське агентство SACE виділить додатковий мільярд євро для України - Шмигаль
15:50
відеоКомандувач Повітряних сил протестував ЗРК "Patriot"
15:45
Boeing ліквідовує "дочку" в Білорусі
15:42
фотоЗеленський призначив посла в Китаї
15:32
Домашні робітники: працевлаштування в домогосподарствах стане офіційним
Усі новини...
Реклама: