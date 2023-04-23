Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр обороны Эстонии: до начала украинского контрнаступления может пройти месяц

"Европейская правда"Воскресенье, 23 апреля 2023, 15:17

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что самым большим препятствием для начала украинского контрнаступления остается дождливая погода, и до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца.

Об этом Певкур сказал в интервью ERR после совещания Группы поддержки Украины на военной базе Рамштайн в Германии, сообщает "Европейская правда".

"Если послушать мнения, [которые звучали на базе] Рамштайн, то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, возможно, два", – сказал Певкур.

По его словам, препятствием сейчас является не отсутствие, например, танков Abrams, а погодные условия в Украине.

"Танки Abrams не являются определяющими в весеннем наступлении. Коалиция [стран, предоставивших Украине танки] Leopard была сильной, и достаточно много техники уже переброшено в Украину, и достаточно много ее находится на пути туда. Самым большим препятствием для контрнаступления, которое, вероятно, состоится, является погода. Погода достаточно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы скорее ждут улучшения погоды, чтобы приступить к более масштабному освобождению территорий", – сказал Певкур.

Он добавил, что на встрече в Германии также обсуждали вопрос обучения украинцев в западных странах.

"Мы также сосредоточились на том, каким было обучение тех девяти бригад, которые сформировали союзники; на том, какое оснащение девяти бригад, которые частично прибыли в Украину, а частично прибывают. Западные союзники на достаточно высоком уровне научили Украину, как провести контрнаступление. Информация и координация под американским руководством были достаточно впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака", – сказал глава эстонского военного ведомства.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Певкура, кроме противовоздушной обороны, украинцы испытывают большую потребность в боеприпасах. Есть также специфические потребности, в частности тяжелые грузовики и прицепы для них. Вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.

"У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам", – сказал Певкур.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно получить в 10 раз большую военную помощь, чем она получила от союзников до сих пор, чтобы завершить войну в этом году.

Темы: контрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ

фотоЗеленский назначил посла в Китае

фото, видеоНа Кипре загорелся российский культурный центр: кто-то бросил коктейль Молотова

фотоПрезидент Италии высказался за скорейшее вступление Украины в ЕС

Зеленский поговорил с Си Цзиньпином

Рис по 26 грн за кг: ГУР покупает некоторые продукты вдвое дешевле, чем Минобороны

Все новости...
контрнаступление
Гуменюк об информации о высадке ВСУ на левом берегу: Наберитесь терпения
Генсек НАТО о контрнаступлении ВСУ: украинские войска освободят еще больше территорий
Британская разведка: Пропаганда РФ преувеличивает влияние погоды на ожидаемое контрнаступление Украины
Последние новости
17:05
Декларации для волонтеров: кому нужно и как правильно подать отчетность до 1 мая
16:49
В Париже приветствовали разговор Зеленского и лидера Китая, о котором просил Макрон
16:43
"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта в Словакию: убытки составляют до 20 млн в сутки
16:36
В университете Богомольца не имеют данных о медобразовании "психотерапевта" Спартака Субботы
16:30
обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ
16:12
Украина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских
16:07
Итальянское агентство SACE выделит дополнительный миллиард евро для Украины - Шмыгаль
15:50
видеоКомандующий Воздушных сил протестировал ЗРК "Patriot"
15:45
Boeing ликвидирует "дочку" в Беларуси
15:42
фотоЗеленский назначил посла в Китае
Все новости...
Реклама: