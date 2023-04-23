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Медведєв погрожує зривом зернової угоди, якщо G7 заборонить експорт товарів до РФ

Роман ПетренкоНеділя, 23 квітня 2023, 15:56
Медведєв погрожує зривом зернової угоди, якщо G7 заборонить експорт товарів до РФ
медведєв, фото тасс

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожує кінцем зернової угоди, якщо G7 включать до санкцій заборону експорту до РФ.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Ідея недоумків із G7 про тотальну заборону експорту товарів у нашу країну за замовчуванням прекрасна тим, що має на увазі й зустрічне припинення імпорту товарів із нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями.

У цьому разі для них закінчиться зернова угода і багато іншого, чого вони потребують".

Передісторія: Країни "Великої сімки" (G7) обговорюють можливість розширення режиму санкцій проти РФ, включаючи заборону майже всього експорту до Москви.

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Теми: РосіясанкціїG7зерно
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