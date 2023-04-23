Медведев угрожает срывом зерновой сделки, если G7 запретит экспорт товаров в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает концом зерновой сделки, если G7 включат в санкции запрет экспорта в РФ.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Идея придурков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям.

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В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются".

Предыстория: Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность расширения режима санкций против РФ, включая запрет почти всего экспорта в Москву.