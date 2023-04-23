Медведев угрожает срывом зерновой сделки, если G7 запретит экспорт товаров в РФ
Воскресенье, 23 апреля 2023, 15:56
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает концом зерновой сделки, если G7 включат в санкции запрет экспорта в РФ.
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь Медведева: "Идея придурков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям.
В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются".
Предыстория: Страны "Большой семерки" (G7) обсуждают возможность расширения режима санкций против РФ, включая запрет почти всего экспорта в Москву.