Росіяни масовано обстріляли село на Херсонщині: є поранені

Російські війська масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранено двох місцевих мешканців, загалом в області у неділю троє поранених.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Офіс генпрокурора, Херсонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади, – є постраждалі серед мирних жителів.

В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу".

наслідки обстрілу Херсонщини, фото Офісу генпрокурора

Деталі: Разом з тим, Офіс генпрокурора повідомив, що 23 квітня ворог обстріляв населені пункти Білозерської та Станіславської громад на Херсонщині. Травми різного ступеня отримало щонайменше троє мирних жителів.

За попередніми даними, ворог завдав артилерійських ударів та атакував керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

ВІДЕО ДНЯ

наслідки обстрілу Херсонщини, фото Офісу генпрокурора

Як повідомила Херсонська ОВА, у Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище. Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. Мирні люди не постраждали.