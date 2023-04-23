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Росіяни масовано обстріляли село на Херсонщині: є поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 16:11
Росіяни масовано обстріляли село на Херсонщині: є поранені
село Кізомис на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Російські війська масовано обстріляли село Кізомис Білозерської громади на Херсонщині, поранено двох місцевих мешканців, загалом в області у неділю троє поранених.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, Офіс генпрокурора, Херсонська ОВА

Дослівно: "Армія РФ вкрила масованим вогнем село Кізомис Білозерської громади, – є постраждалі серед мирних жителів.

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В обід російська артилерія била по населеному пункту. Ворог поцілив у будівлю місцевої школи, автівку правоохоронців та близько 25 житлових будинків.

Через обстріли поранення голови та грудної клітини отримала 85-річна жінка. Ще одна постраждала – 57-річна місцева жителька, у неї поранена рука. Їх шпиталізували до Херсона, лікарі надають постраждалим необхідну меддопомогу".

 
наслідки обстрілу Херсонщини, фото Офісу генпрокурора

Деталі: Разом з тим, Офіс генпрокурора повідомив, що 23 квітня ворог обстріляв населені пункти Білозерської та Станіславської громад на Херсонщині. Травми різного ступеня отримало щонайменше троє мирних жителів.

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За попередніми даними, ворог завдав артилерійських ударів та атакував керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

 
наслідки обстрілу Херсонщини, фото Офісу генпрокурора

Як повідомила Херсонська ОВА, у Бериславському районі у Провідну неділю російська артилерія атакувала кладовище. Подія сталася у селі Гаврилівка Новоолександрівської громади. Мирні люди не постраждали.

Теми: Херсонська областьвійна
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