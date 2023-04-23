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Россияне массированно обстреляли село на Херсонщине: есть раненые

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 16:11
Россияне массированно обстреляли село на Херсонщине: есть раненые
село Кизомыс на Херсонщине, скриншот deepstatemap

Российские войска массированно обстреляли село Кизомыс Белозерской общины на Херсонщине, ранены двое местных жителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Офис генпрокурора, Херсонская ОВА

Дословно: "Армия РФ покрыла массированным огнем село Кизомыс Белозерской громады, - есть пострадавшие среди мирных жителей.

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В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов.

Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь".

 
последствия обстрела Херсонщины, фото Офиса генпрокурора

Детали: Вместе с тем, Офис генпрокурора сообщил, что 23 апреля враг обстрелял населенные пункты Белозерской и Станиславской общин на Херсонщине. Травмы различной степени получили по меньшей мере трое мирных жителей.

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По предварительным данным, враг нанес артиллерийские удары и атаковал управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

 

Как сообщила Херсонская ОГА, в Бериславском районе в Проводное воскресенье российская артиллерия атаковала кладбище. Происшествие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской общины. Мирные люди не пострадали.

Темы: Херсонская областьвойна
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