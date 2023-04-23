Россияне массированно обстреляли село на Херсонщине: есть раненые

Российские войска массированно обстреляли село Кизомыс Белозерской общины на Херсонщине, ранены двое местных жителей.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, Офис генпрокурора, Херсонская ОВА

Дословно: "Армия РФ покрыла массированным огнем село Кизомыс Белозерской громады, - есть пострадавшие среди мирных жителей.

В обед российская артиллерия била по населенному пункту. Враг попал в здание местной школы, машину правоохранителей и около 25 жилых домов.

Из-за обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая – 57-летняя местная жительница, у нее ранена рука. Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь".

последствия обстрела Херсонщины, фото Офиса генпрокурора

Детали: Вместе с тем, Офис генпрокурора сообщил, что 23 апреля враг обстрелял населенные пункты Белозерской и Станиславской общин на Херсонщине. Травмы различной степени получили по меньшей мере трое мирных жителей.

По предварительным данным, враг нанес артиллерийские удары и атаковал управляемыми авиабомбами. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщила Херсонская ОГА, в Бериславском районе в Проводное воскресенье российская артиллерия атаковала кладбище. Происшествие произошло в селе Гавриловка Новоалександровской общины. Мирные люди не пострадали.