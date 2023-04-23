Росіяни скинули снаряди на Нікополь: троє поранених

Внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя на Дніпропетровщині поранено трьох місцевих мешканців.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілу Нікополя 23 квітня, фото з Telegram Лисака

Дослівно: "У Нікополі троє постраждалих серед місцевих! Це черговий доказ того, що маємо справу з терористами.

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Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи.

Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями".