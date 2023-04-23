Росіяни скинули снаряди на Нікополь: троє поранених
Неділя, 23 квітня 2023, 17:54
Внаслідок обстрілу російськими військами Нікополя на Дніпропетровщині поранено трьох місцевих мешканців.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "У Нікополі троє постраждалих серед місцевих! Це черговий доказ того, що маємо справу з терористами.
Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи.
Один чоловік 33 років отримав осколкові поранення. Ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями".
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