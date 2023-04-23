Россияне сбросили снаряды на Никополь: трое раненых
Воскресенье, 23 апреля 2023, 17:54
В результате обстрела российскими войсками Никополя на Днепропетровщине ранены трое местных жителей.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно: "В Никополе трое пострадавших среди местных! Это очередное доказательство того, что имеем дело с террористами.
Они в очередной раз атаковали город с беспилотников. Сбрасывали опасные снаряды. Прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.
Один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями".
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