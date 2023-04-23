Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне сбросили снаряды на Никополь: трое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 17:54
Россияне сбросили снаряды на Никополь: трое раненых
последствия обстрела Никополя 23 апреля, фото из Telegram Лысака

В результате обстрела российскими войсками Никополя на Днепропетровщине ранены трое местных жителей.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

 
последствия обстрела Никополя 23 апреля, фото из Telegram Лысака

Дословно: "В Никополе трое пострадавших среди местных! Это очередное доказательство того, что имеем дело с террористами.

Они в очередной раз атаковали город с беспилотников. Сбрасывали опасные снаряды. Прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

Один мужчина 33 лет получил осколочные ранения. Еще двое – с минно-взрывными травмами и контузиями".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НикопольвойнаДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

фотоВ Украину приехали президенты Чехии и Словакии

Все новости...
Никополь
Враг атаковал Никополь и громады, есть раненый
Россияне обстреляли из артиллерии храм в Никополе, є ранены
Россияне ударили по Двуречной и Никополю: 2 погибших, есть раненые
Последние новости
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
14:50
фото, видео, обновлено от 13:46Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети
14:45
Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области РФ - СМИ
Все новости...
Реклама: