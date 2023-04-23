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У Станиці Луганській сталася перестрілка між військовими РФ і "вагнерівцями" – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 18:52
У Станиці Луганській сталася перестрілка між військовими РФ і вагнерівцями – Генштаб
російські військові, фото Getty Images

Генштаб ЗСУ повідомив про бійку та перестрілку між російськими військовими та найманцями ПВК "Вагнер" в окупованій Станиці Луганській.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК "Вагнер" все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного.

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В результаті, нещодавно у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що в населеному пункті Містки Луганської області загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь.

"Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів", – йдеться у зведенні.

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Теми: ГенштабВагнерЛуганська область
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