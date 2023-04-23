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В Станице Луганской произошла перестрелка между военными РФ и "вагнеровцами" – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 18:52
В Станице Луганской произошла перестрелка между военными РФ и вагнеровцами – Генштаб
российские военные, фото Getty Images

Генштаб ВСУ сообщил о драке и перестрелке между российскими военными и наемниками ЧВК "Вагнер" в оккупированной Станице Луганской.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Не имея значимых достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ЧВК "Вагнер" все чаще пытаются отыскать виновных в этом. Ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

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В результате, недавно в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ЧВК "Вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон".

Детали: Генштаб также сообщает, что в населенном пункте Мостки Луганской области захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь.

"Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", - говорится в сводке.

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Темы: ГенштабВагнерЛуганская область
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