Поки син Пєскова "воював" в Україні, його Tesla отримувала штрафи в Москві – росЗМІ

Автомобіль Tesla сина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Миколи Чоулза, отримував штрафи в Москві в той час, коли той нібито воював в Україні.

Джерело: "Медуза" з посиланням на російські телеграм-канали

Деталі: Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв, що син Пєскова воював в Україні. Пригожин не назвав ім'я цієї людини, але уточнив, що той частину життя провів у США або Англії. Під цей опис підходить старший син Дмитра Пєскова, 33-річний Микола Чоулз, який 10 років жив у Великій Британії й повернувся до Росії в 2011-2012 роках, пише "Медуза".

Пригожин заявив, що взяв сина Пєскова до ПВК "за підробленими документами, змінивши прізвище, ім'я та по батькові", той пройшов підготовку, відслужив півроку за контрактом і пішов у відпустку.

Микола Чоулз дав інтерв'ю "Комсомольской правде" і заявив, що батько допоміг йому вийти на ПВК "Вагнер" на початку повномасштабної війни в Україні.

За його словами, він вступив у ПВК "Вагнер" під чужим прізвищем (яким, він не уточнив, сказавши, що воно може "ще знадобитися"). Син Пєскова стверджує, що отримав медаль "За відвагу" за "певний бойовий подвиг" в Україні.

Кілька ЗМІ засумнівалися в тому, що син Пєскова їздив на війну, через те, що його Tesla продовжувала отримувати штрафи в Москві.

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Як стверджує анонімний телеграм-канал ВЧК-ОДПУ, Tesla Model X, якою до кінця березня 2023 року володів Микола Чоулз, порушувала правила 24 липня і 6 листопада 2022 року, тобто коли він, імовірно, перебував в Україні. У телеграм-каналі опубліковано скріншоти з камер зовнішнього спостереження, які зафіксували, як Tesla перевищувала швидкість.

Як зазначає Sota, відомо, що раніше машину, крім Миколи Чоулза, використовував і Дмитро Пєсков. Незважаючи на продаж автомобіля, Чоулз продовжує володіти одним із двох полісів ОСЦПВ, оформлених на електрокар, стверджує Sota.

Чинні та колишні артилеристи ПВК "Вагнер" заявили в коментарі телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, що Чоулза не бачили "ні на соледарському, ні на бахмутському напрямках". Знайомі сина Пєскова повідомили ВЧК-ОГПУ, що він на довгий час нікуди не зникав. Інші джерела цієї інформації не підтверджували.

Як зазначає "Агентство", син Пєскова міг скоїти злочин, оскільки, за словами Пригожина, потрапив у ПВК Вагнера "за підробленими документами". Як заявив юрист "Першого відділу" Євген Смирнов, саме існування ПВК "Вагнер" не врегульовано, тому неясно, які документи могли знадобитися. Але якщо син Пєскова використовував для вступу в ПВК підроблений паспорт, то за це передбачено до року позбавлення волі.