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Пригожин заявив, що син Пєскова воював у складі ПВК "Вагнер"

Альона Мазуренко П'ятниця, 21 квітня 2023, 22:02
Пригожин заявив, що син Пєскова воював у складі ПВК Вагнер
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Ватажок кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що син прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова "відслужив" простим артилеристом у складі ПВК "Вагнер".

Джерело: Пригожин у відео російських так званих "воєнкорів", яке поширює його прес-служба

Пряма мова: "З усіх моїх знайомих (вперше про це скажу) одна людина - Дмитро Пєсков, який свого часу прославився закінченим лібералом, свого сина відправив, який частину життя прожив в Америці, якщо не помиляюся, або в Англії, прийшов і каже: "забери його простим артилеристом".

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Відпрацював абсолютно нормально, простим артилеристом по коліно в багнюці, в г***і на "Урагані".

Деталі: РосЗМІ повідомляють, що раніше Микола Пєсков нібито проходив строкову службу в лавах ракетних військ стратегічного призначення.

Крім того, на відео Пригожин скаржиться на те, що в Росії почали створювати багато кишенькових ПВК.

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За його словами, якби йому дали кілька сотень тисяч людей (ув'язнених чи будь-кого, йому все одно), то він би зробив так, щоб Росії не було соромно і влада окупантів могла б краще пояснити навіщо взагалі розпочала так звану "СВО".

Він також скаржиться на забезпечення в російських загарбників і називає це "геноцидом росіян". 

Пригожин традиційно нарікає на Міноборони Росії, підкреслюючи свій конфлікт із чиновниками російської армії.

Що було раніше: У вересні 2022 року російські ведучі каналу "Популярная политика" у прямому ефірі телефонували синові Пєскова Миколі та під виглядом військкома запропонували йому з'явитися для огляду наступного дня. Син Пєскова відмовився.

Тоді він заявив, що не погоджується йти на війну добровольцем. Пєсков-молодший сказав, що "готовий піти" на війну, але на прохання російського диктатора Володимира Путіна: "Ось якщо Володимир Володимирович (Путін - ред.) мені скаже, що мені треба туди йти, я туди піду".

При цьому він наголошував на своєму статусі і стверджував, що "це не зовсім правильно, щоб я там перебував".

Нагадаємо: 

  • Нещодавно Пригожин закликав російську владу оголосити про закінчення так званої "СВО" і сконцентруватися на тому, щоб закріпитися на окупованих територіях України. У підсумку Пригожин вважає, що найкращим сценарієм для Росії буде великий бій з Україною. 
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина відображають настрої військово-політичної еліти Росії і зараз в Кремлі "багато мікротріщин", які будуть лише розширюватись. 

Теми: ВагнерПригожинвійнаРосія
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