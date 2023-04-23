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Пока сын Пескова "воевал" в Украине, его Tesla получала штрафы в Москве – росСМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 19:25
Пока сын Пескова воевал в Украине, его Tesla получала штрафы в Москве – росСМИ
Николай Чоулз, фото из его Facebook

Автомобиль Tesla сына пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Николая Чоулза, получал штрафы в Москве в то время, когда тот якобы воевал в Украине.

Источник: "Медуза" со ссылкой на российские телеграм-каналы

Детали: Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что сын Пескова воевал в Украине. Пригожин не назвал имя этого человека, но уточнил, что тот часть жизни провел в США или Англии. Под это описание подходит старший сын Дмитрия Пескова, 33-летний Николай Чоулз, который 10 лет жил в Великобритании и вернулся в Россию в 2011–2012 годах.

Пригожин заявил, что взял сына Пескова в ЧВК "по подложным документам, изменив фамилию, имя и отчество", тот прошел подготовку, отслужил полгода по контракту и ушел в отпуск.

Николай Чоулз дал интервью "Комсомольской правде" и заявил, что отец помог ему выйти на ЧВК "Вагнер" в начале полномасштабной войны в Украине.

По его словам, он вступил в ЧВК "Вагнер" под чужой фамилией (какой, он не уточнил, сказав, что она может "еще понадобиться"). Сын Пескова утверждает, что получил медаль "За отвагу" за "определенный боевой подвиг" в Украине.

Несколько СМИ усомнились в том, что сын Пескова ездил на войну, из-за того, что его Tesla продолжала получать штрафы в Москве.

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Как утверждает анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, Tesla Model X, которой до конца марта 2023 года владел Николай Чоулз, нарушала правила 24 июля и 6 ноября 2022 года, то есть когда он предположительно находился в Украине. В телеграм-канале опубликованы скриншоты с камер наружного наблюдения, зафиксировавших, как Tesla превышала скорость.

Как отмечает Sota, известно, что ранее машину, помимо Николая Чоулза, использовал и Дмитрий Песков. Несмотря на продажу автомобиля, Чоулз продолжает владеть одним из двух полисов ОСАГО, оформленных на электрокар, утверждает Sota.

Действующие и бывшие артиллеристы ЧВК "Вагнер" заявили в комментарии телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, что Чоулза не видели "ни на соледарском, ни на бахмутском направлениях". Знакомые сына Пескова сообщили ВЧК-ОГПУ, что он на долгое время никуда не исчезал. Другие источники эту информацию не подтверждали.

Как отмечает "Агентство", сын Пескова мог совершить преступление, поскольку, по словам Пригожина, попал в ЧВК Вагнера "по подложным документам". Как заявил юрист "Первого отдела" Евгений Смирнов, само существование ЧВК "Вагнер" не урегулировано, поэтому неясно, какие документы могли понадобиться. Но если сын Пескова использовал для вступления в ЧВК поддельный паспорт, то за это предусмотрено до года лишения свободы.

Темы: ВагнерРосcиявойна
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