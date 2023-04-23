Україна братиме приклад з Арлінгтонського кладовища при створенні меморіалу в Києві – міністр

Україна надихнеться досвідом Арлінгтонського національного кладовища у США для створення військового меморіального кладовища в Києві.

Джерело: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю CNN під час візиту до США

Деталі: Видання зазначає, що для Лапутіної візит до Арлінгтонського національного кладовища став глибоко зворушливим досвідом.

"Я дуже оцінила це неймовірне вшанування пам'яті й повагу до людей, які захищали вашу країну", - сказала міністр.

За її словами, Україна планує черпати натхнення в Арлінгтоні, коли працює над створенням власної версії меморіалу і військового кладовища в Києві.

Пряма мова: "Це буде меморіал не тільки для тих людей, які будуть там поховані з боїв російсько-української війни, для героїв, але також це буде меморіал для всіх захисників нашої країни, коли Україна боролася за незалежність у різні історичні періоди".

Більше деталей: За словами Лапутіної, очікується, що до кінця війни в Україні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей.

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Міністр приїхала до Вашингтона, щоб обговорити передовий досвід і закликати уряд США виділити конкретні кошти на підтримку зусиль її відомства. Сполучені Штати надали Україні мільярди доларів прямої бюджетної підтримки, але не виділяли коштів спеціально на справи ветеранів, сказала Лапутіна.

Довідка: Арлінгтонський національний цвинтар — військовий цвинтар в Арлінгтоні, штат Вірджинія, на території якого поховані учасники війн, президенти, голови Верховного суду і астронавти. Нині цвинтар нараховує близько 300 тисяч могил.

Що передувало: 20 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні, загальна площа якого сягне майже 100 гектарів.

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