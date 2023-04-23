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Украина будет брать пример с Арлингтонского кладбища при создании мемориала в Киеве - министр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 19:49
Украина будет брать пример с Арлингтонского кладбища при создании мемориала в Киеве - министр
Арлингтонское национальное кладбище в США, фото Getty Images

Украина вдохновится опытом Арлингтонского национального кладбища в США для создания военного мемориального кладбища в Киеве.

Источник: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью CNN во время визита в США

Детали: Издание отмечает, что для Лапутиной визит на Арлингтонское национальное кладбище стал глубоко трогательным опытом.

"Я очень оценила это невероятное почтение памяти и уважение к людям, которые защищали вашу страну", - сказала министр.

По ее словам, Украина планирует черпать вдохновение в Арлингтоне, когда работает над созданием собственной версии мемориала и военного кладбища в Киеве.

Прямая речь: "Это будет мемориал не только для тех людей, которые будут там похоронены из боев российско-украинской войны, для героев, но также это будет мемориал для всех защитников нашей страны, когда Украина боролась за независимость в разные исторические периоды".

Больше деталей: По словам Лапутиной, ожидается, что к концу войны в Украине будет около четырех миллионов ветеранов и членов их семей.

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Министр приехала в Вашингтон, чтобы обсудить передовой опыт и призвать правительство США выделить конкретные средства на поддержку усилий ее ведомства. Соединенные Штаты предоставили Украине миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки, но не выделяли средств специально на дела ветеранов, сказала Лапутина.

Справка: Арлингтонское национальное кладбище – военное кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, на территории которого похоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. Сейчас кладбище насчитывает около 300 тысяч могил.

Что предшествовало: 20 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевсовет отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне, общая площадь которого достигнет почти 100 гектаров.

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Темы: ветераныКиевСША
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