Росіяни до осені не зможуть накопичити й третини витрачених ракет – Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прогнозує, що росіяни не зможуть накопичити навіть третину свого витраченого в Україні ракетного потенціалу до осені.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росія буде використовувати будь-які способи накопичення свого потенціалу, зокрема ракетного озброєння. Восени та взимку вони випустили стільки ракет...

Їм не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Тому що це виробництво триває доволі довго, і в умовах санкцій здійснювати його теж непросто.

Мабуть, ворог буде намагатися отримувати якісь додаткові системи, можливо, в інших країн… Але такого потенціалу, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи їм вдасться досягнути".