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Росіяни до осені не зможуть накопичити й третини витрачених ракет – Повітряні сили

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 20:41
Росіяни до осені не зможуть накопичити й третини витрачених ракет – Повітряні сили
Юрій Ігнат, фото Повітряних Сил

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прогнозує, що росіяни не зможуть накопичити навіть третину свого витраченого в Україні ракетного потенціалу до осені.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росія буде використовувати будь-які способи накопичення свого потенціалу, зокрема ракетного озброєння. Восени та взимку вони випустили стільки ракет...

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Їм не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Тому що це виробництво триває доволі довго, і в умовах санкцій здійснювати його теж непросто.

Мабуть, ворог буде намагатися отримувати якісь додаткові системи, можливо, в інших країн… Але такого потенціалу, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи їм вдасться досягнути".

Теми: РосіявійназброяПовітряні сили ЗСУ
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