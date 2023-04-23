Росіяни до осені не зможуть накопичити й третини витрачених ракет – Повітряні сили

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прогнозує, що росіяни не зможуть накопичити навіть третину свого витраченого в Україні ракетного потенціалу до осені.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росія буде використовувати будь-які способи накопичення свого потенціалу, зокрема ракетного озброєння. Восени та взимку вони випустили стільки ракет...

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Їм не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Тому що це виробництво триває доволі довго, і в умовах санкцій здійснювати його теж непросто.

Мабуть, ворог буде намагатися отримувати якісь додаткові системи, можливо, в інших країн… Але такого потенціалу, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи їм вдасться досягнути".