Россияне до осени не смогут накопить и трети израсходованных ракет – Воздушные силы

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прогнозирует, что россияне не смогут накопить даже треть своего израсходованного в Украине ракетного потенциала до осени.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Россия будет использовать любые способы накопления своего потенциала, в частности ракетного вооружения. Осенью и зимой они выпустили столько ракет...

Им не удастся накопить даже треть того, за тот период, который остался до осени. Потому что это производство длится довольно долго, и в условиях санкций осуществлять его тоже непросто.

Видимо, враг будет пытаться получать какие-то дополнительные системы, возможно, у других стран... Но такого потенциала, который они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся достичь".