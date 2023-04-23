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Россияне до осени не смогут накопить и трети израсходованных ракет – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 20:41
Россияне до осени не смогут накопить и трети израсходованных ракет – Воздушные силы
Юрий Игнат, фото Воздушных Сил

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прогнозирует, что россияне не смогут накопить даже треть своего израсходованного в Украине ракетного потенциала до осени.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь: "Россия будет использовать любые способы накопления своего потенциала, в частности ракетного вооружения. Осенью и зимой они выпустили столько ракет...

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Им не удастся накопить даже треть того, за тот период, который остался до осени. Потому что это производство длится довольно долго, и в условиях санкций осуществлять его тоже непросто.

Видимо, враг будет пытаться получать какие-то дополнительные системы, возможно, у других стран... Но такого потенциала, который они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся достичь".

Темы: РосcиявойнаоружиеВоздушные силы ВСУ
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