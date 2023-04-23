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Зеленський: Кожен день тиші в тилу здобувається в жорстоких боях, шануйте це

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 21:33
Зеленський: Кожен день тиші в тилу здобувається в жорстоких боях, шануйте це
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський закликає мешканців тилових областей шанувати працю військових і допомагати їм.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Це важливо розуміти в кожному нашому місті, в кожному селі, всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях!

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Будь ласка, прошу, шануйте це. І завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо".

Деталі: Зеленський подякував 80-тій бригаді ДШВ "за зразкове знищення ворога під Бахмутом".

Він також подякував 35-тій окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського, 55-тій окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ", десантникам "Сімдесятдевʼятки", 54-тій окремій механізованій бригаді імені гетьмана Мазепи.

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Теми: Зеленськийвійна
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