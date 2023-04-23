Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Каждый день тишины в тылу добывается в жестоких боях, уважайте это

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 21:33
Зеленский: Каждый день тишины в тылу добывается в жестоких боях, уважайте это
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает жителей тыловых областей уважать труд военных и помогать им.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Это важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе, везде, где сейчас более-менее уже тихо, везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях!

Пожалуйста, прошу, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно".

Детали: Зеленский поблагодарил 80-ю бригаду ДШВ "за образцовое уничтожение врага под Бахмутом".

Он также поблагодарил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь", десантников "Семьдесятдевятки", 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Мазепы.

Темы: Зеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Медведчук придумал себе "Другую Украину" и берет туда госпредателей и пропагандистов – СМИ

В Вооруженных силах заявили, что Россия в очередной раз остановила зерновой коридор

фотоМариуполь, Ирпень, Буча: Google обновил спутниковые снимки разрушенных РФ городов

Си рассказал Зеленскому о "пунктах" и "шагах", которые следует согласовать, чтобы закончить войну

обновлено, фотоКитай отправит с визитом в Украину дипломата, который был послом в РФ

фотоУкраина выменяла у России еще 44 пленных, среди них 2 гражданских

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Одна из ключевых задач – убрать возможности РФ обходить санкции
Зеленский ввел санкции против российских партий и ЦИК РФ
Зеленский подписал закон о запрете пропаганды российской имперской политики
Последние новости
01:12
Враг атаковал Николаев ракетами, есть попадания и жертвы
00:28
Россияне сбросили на Сумщину 18 мин, двое раненых
23:56
Жителям Херсонщины, которые не берут паспорт РФ, оккупанты угрожают депортацией – ЦНС
23:45
Украина и Италия рассматривают совместное производство систем ПВО для защиты от дронов – Шмыгаль
23:39
Цены на газ в Чехии выросли на 231% – больше всего среди всех стран ЕС
23:29
Повестка не по месту прописки: что изменяет новое постановление Кабмина
23:29
В Польше начали расследование в отношении лидера оппозиции Туска
23:26
Из российского плена вернули уже 2 279 человек – Зеленский
23:11
Возможный конкурент Трампа призвал к перемирию в Украине
23:04
Украина находится "в хорошей позиции" для контрнаступления – генерал США
Все новости...
Реклама: