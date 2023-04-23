Зеленский: Каждый день тишины в тылу добывается в жестоких боях, уважайте это

Президент Владимир Зеленский призывает жителей тыловых областей уважать труд военных и помогать им.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Это важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе, везде, где сейчас более-менее уже тихо, везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях добывается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях!

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Пожалуйста, прошу, уважайте это. И всегда помогайте нашим воинам, когда это нужно, всегда поддерживайте государство и оборону так, как это возможно".

Детали: Зеленский поблагодарил 80-ю бригаду ДШВ "за образцовое уничтожение врага под Бахмутом".

Он также поблагодарил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь", десантников "Семьдесятдевятки", 54-ю отдельную механизированную бригаду имени гетмана Мазепы.