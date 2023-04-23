Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський анонсував міжнародні події, які можуть дати воїнам більше зброї

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 22:08
Зеленський анонсував міжнародні події, які можуть дати воїнам більше зброї
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна готує кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати українським військовим більше зброї.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі.

І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений!".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський попросив Залужного відправити тилових воєнкомів на фронт

Підготовка до контрнаступу перебуває на завершальній стадії – Резніков

Мінкульт замислився, як "регулювати" Telegram

Влітку в енергосистемі може виникнути дефіцит – Укренерго

фотоУ дронах Shahed знайшли німецьку технологію, вкрадену Іраном майже 20 років тому

фотоВ Україну завітали президенти Чехії і Словаччини

Усі новини...
У Станиці Луганській сталася перестрілка між військовими РФ і "вагнерівцями" – Генштаб
Один дивізіон Patriot уже працює в Україні, інші в дорозі – Повітряні сили
Німецький генерал закликав до швидкої передачі Україні винищувачів F-16
Командувач Сухопутних військ проїхав усією лінією зіткнення на Бахмутському напрямку
Останні новини
15:28
Єврозона уникнула рецесії: почала рік зростанням ВВП
15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
15:04
фотоУ Почаївській лаврі виявили послушника, який вихваляв агресора та радів окупації
14:59
відео"Я за себе не ручаюсь": ректор НАУ пригрозив студентам через жарти про Шкарлета
14:50
фото, відео, оновлено від 13:46Кількість жертв в Умані зросла до 17, з них троє – діти
14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
14:40
Мадрид подарував Херсону понад 30 автобусів
14:39
"Тайра" очолила робочу групу з медичних питань при Міноборони
14:38
Скидали відходи у річку: в Україні працівників підприємства вперше судитимуть за екоцид
14:30
Штучний інтелект в "Дії": Мінцифри спілкується з OpenAI
Усі новини...
Реклама: