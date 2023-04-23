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Зеленський анонсував міжнародні події, які можуть дати воїнам більше зброї

Катерина ТищенкоНеділя, 23 квітня 2023, 22:08
Зеленський анонсував міжнародні події, які можуть дати воїнам більше зброї
Володимир Зеленський, фото ОП

Україна готує кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати українським військовим більше зброї.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам – більше зброї. Майже щодня – відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі.

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І я дякую всім, хто залучений до такої підготовчої роботи. В абсолютній більшості випадків це невидима для загалу робота. І так правильно. Саме так це працює. Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва – дякую всім, хто залучений!".

Теми: Зеленськийзброя
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