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Зеленский анонсировал международные события, которые могут дать воинам больше оружия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 апреля 2023, 22:08
Зеленский анонсировал международные события, которые могут дать воинам больше оружия
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина готовит несколько важных международных событий, которые могут дать украинским военным больше оружия.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам – больше оружия. Почти ежедневно – соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи.

И я благодарю всех, кто вовлечен в такую подготовительную работу. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для общественности работа. И так правильно. Именно так это работает. Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства – спасибо всем, кто вовлечен!".

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Темы: Зеленскийоружие
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