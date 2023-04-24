Надводні безпілотники атакували Севастополь – окупаційна "влада"

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Джерело: Развожаєв у Telegram, російські ЗМІ та Telegram-канали, Міноборони РФ у Telegram

Пряма мова: "Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій".

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Доповнено о 04:50. За словами Развожаєва, російські сили Протипідводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник, ще один – нібито вибухнув сам.

Так званий "губернатор" стверджує, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.

Російські ЗМІ та Telegram-канали поширюють відео з Севастополя. На ньому видно спалах та чути шум. Ймовірно, це момент падіння безпілотника. Відео з Telegram "Нової газети Європа" pic.twitter.com/y8og5KkjiE ВІДЕО ДНЯ April 24, 2023

Російський Telegram-канал Astra також опублікував фото вибитих вікон у будинках у Севастополі.

Оновлено о 13:50: В обід 24 квітня Міноборони Росії повідомило, що "близько 3:30 ночі київським режимом була зроблена спроба атакувати пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь трьома безекіпажними швидкохідними катерами" і що нібито всі вони були знищені.

У Міноборони РФ підкреслили, що втрат нібито немає.