Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Надводні безпілотники атакували Севастополь – окупаційна "влада"

Marian Oshchanovskyi, Ірина БалачукПонеділок, 24 квітня 2023, 08:20
Надводні безпілотники атакували Севастополь – окупаційна влада
Скриншот з відео

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 24 квітня, що Чорноморський флот РФ відбиває атаку надводних безпілотників на місто.

Джерело: Развожаєв у Telegram, російські ЗМІ та Telegram-канали, Міноборони РФ у Telegram

Пряма мова: "Наш флот зараз відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій".

Реклама:

Доповнено о 04:50. За словами Развожаєва, російські сили Протипідводно-диверсійного забезпечення збили один безпілотник, ще один – нібито вибухнув сам.

Так званий "губернатор" стверджує, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.

Російський Telegram-канал Astra також опублікував фото вибитих вікон у будинках у Севастополі. 

 

Оновлено о 13:50: В обід 24 квітня Міноборони Росії повідомило, що "близько 3:30 ночі київським режимом була зроблена спроба атакувати пункт базування Чорноморського флоту в місті Севастополь трьома безекіпажними швидкохідними катерами" і що нібито всі вони були знищені.

У Міноборони РФ підкреслили, що втрат нібито немає.

Теми: КримСевастопольбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Усі новини...
Крим
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Понад 80% українців не бачать перемоги без повернення усіх територій
Останні новини
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Президент: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
19:40
Вихід на кордони не дає гарантій безпеки – Зеленський
19:38
"Ніхто з партнерів не піднімав це питання": президент про непідписання містобудівного закону
19:35
Зеленський заступився за цивільних: за 1 військовим стоять 6 платників податків
19:23
Зеленський: Обрання Трампа може "дуже сильно" вплинути на війну в Україні
19:21
Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного
19:21
Зміни стратегії не буде, Україна має повернути всі території – президент
Усі новини...
Реклама: