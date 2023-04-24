Надводные беспилотники атаковали Севастополь – оккупационные "власти"

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на город.

Источник: Развожаев в Telegram, российские СМИ и Telegram-каналы, Минобороны РФ в Telegram

Прямая речь: "Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие".

Дополнено в 04:50. По словам Развожаева, российские силы Противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, еще один - якобы взорвался сам.

Так называемый "губернатор" утверждает, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений.

Російські ЗМІ та Telegram-канали поширюють відео з Севастополя. На ньому видно спалах та чути шум. Ймовірно, це момент падіння безпілотника. Відео з Telegram "Нової газети Європа" pic.twitter.com/y8og5KkjiE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 24, 2023

Российский Telegram-канал Astra также опубликовал фото выбитых окон в домах в Севастополе.

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Обновлено в 13:50: В обед 24 апреля Минобороны России сообщило, что "около 3:30 ночи киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами" и что якобы все они были уничтожили.

В Минобороны РФ подчеркнули, что потерь якобы нет.



