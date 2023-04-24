Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Надводные беспилотники атаковали Севастополь – оккупационные "власти"

Марьян Ощановский, Ирина БалачукПонедельник, 24 апреля 2023, 08:20
Надводные беспилотники атаковали Севастополь – оккупационные власти
Скриншот из видео

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на город.

Источник: Развожаев в Telegram, российские СМИ и Telegram-каналы, Минобороны РФ в Telegram 

Прямая речь: "Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие".

Дополнено в 04:50. По словам Развожаева, российские силы Противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, еще один - якобы взорвался сам.

Так называемый "губернатор" утверждает, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений.

Российский Telegram-канал Astra также опубликовал фото выбитых окон в домах в Севастополе. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Обновлено в 13:50:  В обед 24 апреля Минобороны России сообщило, что "около 3:30 ночи киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами" и что якобы все они были уничтожили.

В Минобороны РФ подчеркнули, что потерь якобы нет.

 

Темы: КрымСевастопольбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский попросил Залужного отправить тыловых военкомов на фронт

Подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии – Резников

Минкульт задумался, как "регулировать" Telegram

Летом в энергосистеме может возникнуть дефицит - Укрэнерго

фотоВ дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад

фотоВ Украину приехали президенты Чехии и Словакии

Все новости...
Крым
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Надводные беспилотники в понедельник смогли попасть в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя
Последние новости
15:45
видео"За Умань!": пограничники обещают врагу возмездие
15:39
В ЕС достигли компромисса по агроимпорту Украины: Еврокомиссия введет ограничения для пяти товаров
15:35
Турецкий самолет, эвакуировавший граждан из Судана, попал под обстрел
15:30
МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует
15:28
Еврозона избежала рецессии: начала год ростом ВВП
15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
15:04
фотоВ Почаевской лавре обнаружили послушника, который восхвалял агрессора и радовался оккупации
14:59
видео"Я за себя не ручаюсь": ректор НАУ пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете
14:50
фото, видео, обновлено от 13:46Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети
14:45
Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области РФ - СМИ
Все новости...
Реклама: