Сили оборони відбили 60 ворожих атак – зведення

Протягом 23 квітня Сили оборони України відбили близько 60 атак противника на 3 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Ворог здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Червона Зоря, Павлівка, Кіндратівка, Тимофіївка Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське на Луганщині; Торське та Спірне Донецької області.

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На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат. Противник обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівку та Невельське.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Противник обстріляв Богоявленку, Новоукраїнку, Вугледар, Золоту Ниву, Пречистівку, Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби ворог здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Томарине, Одрадокам’янка, Ольгівка, Садове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Пошкоджено близько 25 житлових будинків. Є поранені серед мирних громадян.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу "Мерлін" та 1 – "Орлан-10", а також 8 дронів-камікадзе типу "Ланцет".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.