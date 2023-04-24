Силы обороны отбили 60 вражеских атак – сводка

В течение 23 апреля Силы обороны Украины отбили около 60 атак противника на 3 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Враг совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Противник активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено около 60 атак противника. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратьевка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестовое Харьковской области; Новоселовское на Луганщине; Торское и Спирное Донецкой области.

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На Лиманском направлении в эти сутки противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спирное – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Противник обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Противник обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток враг совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Чаривне, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. Повреждено около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА типа "Мерлин" и 1 – "Орлан-10", а также 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.